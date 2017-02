Real-Napoli, Sarri: "Avremo la faccia tosta di attaccare"

Il Napoli è pronto a sfidare il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League e Maurizio Sarri è carico per il big match: "Giocare al Bernabeu è sempre un'emozione, ma per noi sarà una sfida quasi impossibile contro i più forti del mondo - ha commentato in conferenza -. Il mio Napoli, però, avrà la faccia tosta per attaccare in questo stadio. Accetterò il risultato, ma non una prestazione timorosa dei ragazzi. Non abbiamo scelta".