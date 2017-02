Real-Napoli 3-1, Sarri risponde a De Laurentiis: "Le scelte le faccio io"

"Al ritorno proveremo a vincere la partita, sperando di giocare meglio e sbagliare meno - ha commentato Sarri in conferenza stampa -. Io sono tutti i giorni a Castel Volturno e vedo i ragazzi. Le scelte le faccio io e non il presidente, ma secondo me abbiamo fatto quello che potevamo fare. L'opinione del presidente conta sempre, ma preferisco che dica le cose a me. Contro il Real non abbiamo avuto il coraggio che volevamo avere, ma quelle volte che abbiamo sviluppato il nostro gioco abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Con tutti questi errori tecnici diventa difficile fare il nostro gioco, ma giocare contro il Real Madrid non è facile. In queste partite comunque si cresce. Abbiamo dimostrato di poterci stare anche perché il Real Madrid ha fatto la miglior partita degli ultimi tre mesi, mentre il Napoli non ha giocato come sa. Se giocheremo al nostro livello, la sfida sarà più equilibrata".