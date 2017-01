Real, Marcelo va ko: Napoli in dubbio

Il Real Madrid perde i pezzi. Al 25' del match di Liga contro il Malaga, Marcelo è uscito dal campo in lacrime per una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Il brasiliano ha provato a rimanere sul terreno di gioco, ma si è dovuto arrendere al dolore. Lunedì gli accertamenti medici, ma il terzino è in dubbio per l'andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli del 15 febbraio.

Marcelo è solo l'ultimo dei giocatori finiti nell'infermeria dei blancos: a questo punto il Real Madrid potrebbe presentarsi alla prima sfida di Champions League contro il Napoli, in programma il 15 febbraio, senza i due terzini titolari. Anche Carvajal è infatti ai box per un problema muscolare, come pure James Rodriguez e Pepe. Sicuramente out Bale, vittima di un grave infortunio alla caviglia, che non rientrerà fino ad aprile. Zidane si lecca le ferite, sotto il Vesuvio abbozzano un sorriso: la trasferta al Bernabeu fa un po' meno paura. Ma occhio ad abbassare la guardia.