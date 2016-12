Real: Marcelo convocato per la Roma

Una buona notizia per Zinedine Zidane prima della partenza per Roma. Marcelo si è allenato regolarmente con il gruppo ed è stato inserito nella lista dei 20 convocati del Real Madrid per il match di andata degli ottavi di Champions League. Recupero lampo per il terzino brasiliano, che il 7 febbraio si era procurato una lieve lussazione acromion claveare alla spalla destra. Niente da fare per Bale e Pepe che sono rimasti a Madrid a curarsi.