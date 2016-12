Real Madrid, Zidane rilancia James: "Senza Bale avrà più spazio"

Complice l'infortunio di Bale il tecnico francese apre la porta fantasista di Cucuta: "Fossi al suo posto non lascerei il Real. Rimarrei qui, in questo grande club per cercare di giocare". Tornando ancora sulla perdita del gallese Zidane ha spiegato: "Potrei cambiare sistema, ma non la dinamica. Ho molti giocatori che possono giocare in posizioni differenti in campo. E' un grande giocatore, ma ne ho molti altri". Zidane ha parlato anche dell'ex interista Mateo Kovacic: "Sta lavorando molto, ma quando giochi poco è difficile trovare la confidenza. Ora sta giocando e lo sta facendo bene".