Real Madrid: Zidane recupera Bale per la Roma

Zinedine Zidane recupera Gareth Bale per il ritorno degli ottavi di ritorno di Champions League contro la Roma, in programma martedì sera al Bernabeu (2-0 per il Real all'andata). Il gallese torna a disposizione un mese e mezzo dopo l'infortunio rimediato nella Liga contro il Gijon: ad annunciarlo lo stesso tecnico dei merengues nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Celta Vigo. Insieme con Bale, Zidane ritrova anche Marcelo.

"Può tornare in squadra, è un sollievo per tutti noi", ha detto Zidane di Bale. Resta da capire se il gallese scenderà in campo già sabato contro il Celta o se sarà tenuto in caldo in vista appunto del ritorno di Champions League contro la Roma. Il tecnico del Real ha poi difeso James Rodriguez dalle critiche: "James è stato trattato ingiustamente. Mi dà fastidio quando la gente parla male di James perché lui è un mio giocatore ed è impegnato per la causa".