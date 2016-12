Real Madrid, Zidane: "Non rischio Benzema e Ronaldo"

Tante gatte da pelare in casa Real Madrid per Zinedine Zidane in vista del ritorno delle semifinali di Champions League . Nella Liga c'è la trasferta in casa della Real Sociedad ma a tenere banco sono gli infortuni di Cristiano Ronaldo e Benzema : "Non li rischio - ha confermato Zidane -. Voglio tornino il prima possibile. Spero di averli al cento per cento contro il Manchester City , ma non si può dire in questo momento. Bale ci sarà".

"Ora - ha sottolineato Zizou - pensiamo alla Real Sociedad, non a mercoledì. Sappiamo che abbiamo tre partite di campionato e non possiamo fallire. Faremo tutto il possibile per vincere la partita". La certezza è la presenza di Bale allo stadio Anoeta: "Non credo che sia a rischio per domani. Lui ci sarà, Benzema e Ronaldo no". Zidane però assicura che "metteremo in campo la migliore squadra per cercare di vincere". Sugli avversari: "Sappiamo che sarà una partita difficile, in un campo complicato. Ho visto molte partite della Real Sociedad ma, come sempre, dobbiamo pensare a noi. E' una partita importante perché è sempre meglio arrivare a mercoledì con una vittoria. Anche i tifosi pensano alla partita di domani e vorrà vedere il Madrid vincere". Sulla possibilità che Ronaldo e Benzema siano in campo contro il City, il tecnico dei madrileni ha chiarito: "Non voglio rischiare nulla. Spero che saranno al cento per cento, ma non si può dire".