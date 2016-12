27 maggio 2016 20:17 Real Madrid, Zidane: "Mi piace la pressione, siamo pronti" "Giocare contro lʼAtletico è difficile, ma abbiamo le nostre armi"

Dopo mezza stagione da allenatore del Real Madrid, Zidane è pronto a giocarsi la finale di Champions League: "Le sensazioni sono diverse rispetto a quando giocavo - ha ammesso -, ma la pressione è la stessa e mi piace. Siamo pronti a onorare questa sfida e faremo di tutto per vincere". Dall'altra parte l'Atletico di Simeone: "Meritano di essere in finale come noi. E' dura giocarci contro, ma siamo pronti a fare una grande partita".

LE PAROLE A PREMIUM

"Siamo tutti contenti di stare qua. Giocare una finale è sempre speciale e i giocatori sono stati speciali fino a oggi - ha commentato Zidane a Premium Sport -. Cristiano Ronaldo sta meglio, è tranquillo ma pur avendo qualche fastidio non è niente di grave". Per Simeone la chiave del Real è Casemiro: "E' tutta la squadra, non uno solo. Stiamo lavorando bene e quello che abbiamo fatto è fenomenale. Il lavoro di tutti è la cosa più importante. Come si vince una Champions? Vediamo domani. L'ho vinta da calciatore e come secondo di Ancelotti, ma questa partita sarà difficilissima. Prima della partita non ci sono favoriti". Sul futuro: "Non so se dipende da questa finale. Sono contento di allenare il Real e poi vedremo".



LE DICHIARAZIONI DI SERGIO RAMOS E MARCELO



- Che sensazioni avete a un giorno dalla finale?

Sono le migliori possibili. Siamo pronti e preparati per la partita



- Sergio Ramos, hai qualche superstizione prima di partite del genere?

Ho dei piccoli riti ma in pochi le conoscono. Non dobbiamo inventare nulla, siamo motivati per questa partita e speriamo di vincere



- Marcelo, qual è la chiave per vincere?

In una finale credo che ciò che decide sono i dettagli. I piccoli particolari sono ciò a cui stiamo pensando, dovremo lavorare con intensità, correre molto e sbagliare poco



- Sergio, cosa cambiereste dall'ultima finale?

Nulla, le cose sono scritte. Quando le cose vanno bene non c'è da cambiare e non è giusto pensare a finali precedenti. Firmerei per ripetere il film dell'ultima volta visto che abbiamo vinto



- Su cosa sta insistendo Zidane?

Sappiamo perfettamente cosa dobbiamo fare, ci sta dando le sue istruzione e noi le rispetteremo. Dovremo sbagliare il meno possibile e giocare da squadra



- Come sensazioni di squadra l'avvicinamento è simile a quello di due anni fa?

Impossibile non pensare per nulla a quella partita. Però è il passato, questa è un'altra finale e dobbiamo vincere. Abbiamo voglia di giocare e vivere una grandissima giornata. Dovremo lottare



- Ramos, l'Atletico avrà più pressione di voi perché hanno perso l'altra volta?

Credo di no. Hanno un cattivo sapore in bocca, ma hanno grande voglia di rivalsa. Non so se l'accuseranno o meno, ma la pressione c'è per tutti e vedremo chi la gestirà meglio



- Marcelo, Simeone ha parlato molto di Casemiro: cosa puoi dire di lui?

Sta facendo un lavoro fantastico. Non si è mai lamentato quando non giocava e ha sempre lavorato sodo. Si è fatto trovare pronto e ci sta aiutando molto e farà ancora meglio



- Ramos, Atletico è difficile da affrontare: sono tatticamente bravi o è solo psicologia?

Ancelotti ha detto che sono difficili da affrontare e sono pronti a punirti subito. In generale in Champions bisogna essere sempre svegli perché i giocatori hanno grandi qualità e le partite si perdono facilmente. Se non dovessimo vincere non è una stagione fallimentare ma un'opportunità persa



- Il Real ha subito meno gol di tutti, la chiave sarà la difesa?

Sì, se non subiamo gol sarà più facile vincere. Bisogna essere molto concentrati fino alla fine della partita