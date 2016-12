Real Madrid: Zidane inserisce il figlio nella lista della Supercoppa Europea

C'è anche il figlio di Zinedine Zidane nella lista della formazione preliminare del Real Madrid che affronterà la finale della Supercoppa europea contro il Siviglia (in diretta su Premium Sport e Italia 1 alle 20.45). Il tecnico dei Merengues ha scelto il suo secondogenito, il 18enne Luca, come terzo portiere, occupando il posto lasciato libero dall'infortunato Keylor Navas. Tra i pali dall'inizio dovrebbe giocare Kiko Casilla, mentre Cristiano Ronaldo non ci sarà.