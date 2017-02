Real Madrid, Zidane: "Il gioco di Sarri è bellissimo, temo l'attacco del Napoli"

Il Real Madrid ospita il Napoli per l'andata degli ottavi di Champions. Zidane è preoccupato: "Il gioco di Sarri è molto bello e sta facendo un ottimo lavoro - ha commentato in conferenza stampa -. Il Real Madrid è pronto, ma sappiamo che ci sarà da soffrire. E' una partita complicata". L'attacco azzurro darà qualche grattacapo: "Sono molto tecnici e veloci, temo più loro che la presenza di Maradona che per fortuna non giocherà".