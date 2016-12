Real Madrid: Zidane "Cristiano Ronaldo è il numero uno e lo sta dimostrando"

"Abbiamo fatto una grandissima partita, sono contento per i giocatori, non era facile fare una gara del genere. Cristiano Ronaldo è tornato a essere un extraterrestre? Lo diciamo da tanto tempo che è il numero uno e lui lo sta dimostrando tutte le volte". Così Zidane a Premium Champions dopo la qualificazione del Real in semifinale - Oggi ha fatto la differenza con i tre gol ma tutta la squadra è stata super. Futuro? Nel calcio contano i risultati".