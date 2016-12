7 marzo 2016 Real Madrid, Zidane: "Con la Roma non sarà una partita facile" Il tecnico alla vigilia del ritorno degli ottavi: "Più che il momento della Roma mi preoccupano i miei giocatori"

Con Bale e Marcelo, forse con Kroos, ma senza Benzema. E' questo il Real Madrid che attende al Bernabeu la Roma, nel ritorno degli ottavi di Champions. Zidane sa che non sarà facile, ma le preoccupazioni sono tutte interne: "La Champions è il nostro obiettivo, ma dobbiamo solo concentrarci sulla partita con la Roma, che sarà difficile. Più che il loro momento di forma mi preoccupano i miei giocatori".



Zidane non ha ancora deciso se schiererà un 4-4-2 o un 4-3-3 con Bale e Ronaldo, oltre ad uno tra Vazquez o il giovane Mayoral. Il Real sta attraversando un momento non semplice, nonostante il 7-1 in campionato con il Celta. Ci sono alcuni tifosi che fischiano, con insistenza, anche Cristiano Ronaldo: "Qualcuno vorrebbe vendere Cristiano Ronaldo? Di certo non io, che sono il suo allenatore e lo vorrei sempre in squadra".



I CONVOCATI DI ZIDANE PER REAL-MADRID-ROMA

Keylor Navas, Casilla, Rubén Yáñez; Varane, Pepe, Ramos, Marcelo, Carvajal, Danilo; Kroos, James, Bale, Casemiro, Kovacic, Modric e Isco; Cristiano Ronaldo, Lucas Vázquez, Jesé.

"MI PIACEREBBE ALLENARE POGBA? VEDIAMO"Intervistato in esclusiva da Carlo Landoni per Premium Sport, Zidane ha approfondito diversi temi in vista del match con la Roma: "I giallorossi stanno giocando benissimo, hanno vinto 7 partite di fila e questo significa qualcosa. Abbiamo vinto l'andata ma nel calcio non puoi mai essere tranquillo".



I fischi a Cristiano Ronaldo sembrano qualcosa di incredibile: "La gente viene a vedere la partita e può fare quello che vuole, anche a me hanno fischiato: quello del Real è un pubblico che chiede tanto ai giocatori. Cristiano ha fatto 350 gol e viene fischiato ma può essere anche un bene per i giocatori che si sentono sempre motivati a non mollare mai".



"Se ci sono più pressioni da giocatore o da mister? Più come allenatore perché in campo dipendeva più da me e da quello che potevo fare con la palla. Da fuori invece si soffre di più ma sono molto contento di quello che faccio adesso". Il clima in casa Real sembra però una polveriera: "Non è vero, il nostro ambiente è fenomenale, la squadra sta bene, il gruppo è unito e sono contento. Senza la Champions sarebbe una stagione fallimentare? La Champions c'è, e noi dobbiamo pensare solo a questo, siamo ancora in corsa. Poi penseremo alla Liga.



Infine una chiosa su Pogba: "Lui mio erede come io lo sono stato di Platini? Platini è stato Platini, Zidane è stato Zidane e lui deve fare il Pogba. Io a Torino sono cresciuto molto come giocatore e come persona e quindi la Juve resterà sempre nel mio cuore. Se vorrei allenare Pogba? Vediamo, è un grandissimo giocatore e sono contento per quello che sta facendo".