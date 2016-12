Real Madrid, Zidane: "Abbiamo avuto poca intensità"

Il Real Madrid è uscito sconfitto dal Wolfsburg nell'andata dei quarti di finale di Champions League , ma Zidane non fa drammi: "Abbiamo l'opportunità di rifarci al ritorno, ma se giochiamo senza intensità come stasera questo è quello che succede. Loro hanno fatto poco, è stata una serata sfortunata ma possiamo ribaltarla". Poi l'appello ai tifosi dopo i primi mugugni: "Dobbiamo restare uniti e continuare a lavorare bene come stiamo facendo".

Tutti si aspettavano un Real Madrid diverso sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria nel Clasico col Barcellona, invece in Germania è arrivata una sconfitta pesante: "Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma l'unica cosa da fare adesso è restare tranquilli - ha continuato Zidane a fine partita -. Siamo delusi, ma non siamo fuori e possiamo recuperare al Bernabeu coi nostri tifosi. Dovremo analizzare bene questi novanta minuti per evitare di commettere gli errori di stasera, ma pensiamo alla prossima partita di Liga adesso".



"Mi prendo tutte le responsabilità di questa sconfitta perché sono l'allenatore. E' compito mio cercare di capire cosa non ha funzionato. Non credo sia stato un eccesso di fiducia, era comunque una sfida di Champions League e come tale complicata".