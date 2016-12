Real Madrid: Varane salta la finale di Champions League

Tegola per il Real Madrid e per Zidane, che perde Varane per la finale di Champions League contro l'Atletico, in programma sabato 28 maggio a San Siro. Il difensore, come recita il comunicato ufficiale dei merengues attraverso il proprio sito, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di 2° grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Incerti i tempi di recupero: "Situazione in evoluzione". A rischio anche gli Europei.