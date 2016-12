Real Madrid, ufficiale Benitez: "Questa è casa mia"

Mancava solo l'ufficialità che è puntualmente arrivata. Attraverso il sito ufficiale, il Real Madrid ha annunciato l'ingaggio di Rafa Benitez come allenatore. Lo spagnolo, che sarà presentato alla stampa alle ore 13, si è legato al club più titolato di Spagna con un contratto triennale. Per l'ex tecnico del Napoli si tratta di un ritorno, visto che ha mosso i primi passi in panchina proprio alla Casa Blanca.

BENITEZ: "EMOZIONANTE TORNARE A CASA"Non ha trattenuto la commozione davanti alle telecamere Rafa Benitez in occasione della presentazione ufficiale come nuovo allenatore del Real Madrid: "E' un giorno emozionante - ha dichiarato l'ex tecnico del Napoli -, perché torno a casa. Spero di vincere tanto e che la squadra giochi un buon calcio". Più loquace Florentino Perez, il numero uno del Real: "Rafa respira calcio e madridismo. Al Real Madrid siamo sempre esigenti e Benitez saprà lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi che sono il sogno dei tifosi. E' un allenatore che del lavoro e della passione fa il suo punto di forza, ma è conosciuto per il suo ottimo modo di preparare la partita e per il suo palmares". Infine un ritorno al passato: "E' un uomo di casa, ha giocato qui dai 13 ai 20 anni ed ha allenato in diverse categorie".