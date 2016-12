Real Madrid, Ronaldo torna in veste di ambasciatore

Un altro Ronaldo alla corte di Perez. Il brasiliano, ex attaccante dei Blancos, torna in Spagna in veste di consulente e ambasciatore del club nel mondo. L'anticipazione della notizia, che verrà ufficializzata a inizio settembre, arriva da Marca. Il Fenomeno, cinque stagioni da centravanti nel Real Madrid, sarà un consulente del presidente Perez e inoltre, sfruttando la sua popolarità, sarà un ambasciatore internazionale del club spagnolo.

Prelevato dall'Inter nel 2002 per 45 milioni di euro dallo stesso Perez, Ronaldo ha fatto parte della squadra dei Galacticos. In 177 partite ufficiali ha segnato 104 gol.L'idea del ritorno di Ronaldo al Real Madrid, spiega Marca annunciando l'imminente 'matrimonio', non e' nuova. Il presidente, Florentino Perez, e l'ex giocatore ne parlano da un paio d'anni, ma tra Mondiali in Brasile e Olimpiadi avevano fatto rinviare la firma dell'accordo, che e' finalmente arrivata. Ronaldo sara' consigliere del presidente e ambasciatore del club nel mondo.