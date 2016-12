Real Madrid, Ronaldo da record: ha segnato più gol di 14 squadre della Liga

12:01 - Le copertine dei giornali sportivi spagnoli sono sempre per lui: Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse del Real Madrid continua a battere nuovi record. L'ultimo, lo ricorda As: il portoghese, in questo inizio di campionato, ha segnato più gol di 14 squadre della Liga. La classifica marcatori lo vede in testa con 10 reti, 4 in più di Neymar, secondo in graduatoria. Un media gol da fantascienza: CR7 segna ogni 36 minuti.

Il quotidiano di Madrid analizza anche le medie gol dei rivali Neymar e Messi. Il brasiliano si difende alla grande: in 289 minuti ha realizzato 6 reti (uno ogni 48 minuti). Più attardato in questa speciale graduatoria la Pulce, con 5 marcature in 540 minuti (uno ogni 108 minuti). In compenso, Leo guida la classifica degli assist con 7 passaggi decisivi. Ronaldo - presente in 5 giornate delle 6 giocate - ne ha messi a segno 2, mentre Neymar rimane a secco.