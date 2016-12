Real Madrid: respinto il ricorso sul caso Cheryshev, ora ricorso al Tas

Respinto il ricorso del Real Madrid. La Commissione d'appello della Federcalcio spagnola ha confermato la sentenza del giudice sportivo confermando l'esclusione dei merengues dalla Coppa del re per aver schierato Cheryshev, su cui pendeva una squalifica per aver collezionato tre gialli nella scorsa stagione, nel corso della gara contro il Cadice valida per i sedicesimi. Ma Perez non si arrende e si appella al Tas, che si riunirà venerdì alle 12.30.