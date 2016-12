Real Madrid, regalo di Ronaldo: orologio da 8.200 euro per ogni compagno

20:11 - Un orologio personalizzato per celebrare la Decima, alzata lo scorso 24 maggio nella finale con l'Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo, per Natale, ha voluto ringraziare i compagni del Real con un regalo davvero speciale: un orologio personalizzato, fatto realizzare da Bulgari, dove sul quadrante ci sono gli anni in cui i merengues hanno conquistato le dieci Coppe de Campioni/Champions League; sul rovescio, invece, è inciso il nome di ciascun giocatore oltre alla scritta "La Decima, CR7".

Il portoghese non ha dunque voluto badare a spese, dato che ciascun "pensierino" è costato la bellezza di 8.200 euro. Considerando che la rosa dei blancos è composta da 22 giocatori, il conto è presto fatto: gli orologi sono costati in totale 180.400 euro. Una cifra folle per ogni comune mortale, non certo per chi guadagna 17 milioni di euro a stagione solo con il Real Madrid...