Real Madrid, Perez: "Un giorno triste per noi che ci renderà più forti"

In occasione della presentazione del "Match del cuore" tra i veterani di Real Madrid e Liverpool, Florentino Perez ha parlato dell'eliminazione di Ronaldo e compagni. "Non è un giorno felice per il madridismo - ha detto il presiedente - I nostri tifosi sono tristi, ma questo ci farà lavorare più duramente e ci renderà più forti. Continueremo a lottare per vincere l'Undicesima. Faccio le mie congratulazioni alla Juventus".

Florentino Perez non nomina mai Carlo Ancelotti, ma è chiaro dalle sue parole che quanto fatto in questa stagione non raggiunge la sufficienza. "E 'stata una stagione mista, iniziata con il record di 22 vittorie consecutive, la Supercoppa e il Mondiale per club, ma qui vogliamo di più, è l'eredità che abbiamo ricevuto e continueremo a lottare per l'undicesima Champions League".