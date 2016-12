Real Madrid, Perez blinda Ronaldo: "Il migliore rimane nel club migliore"

Niente screzi, niente cessione. Florentino Perez cerca di mettere ancora una volta la parola "fine" davanti alle ipotesi di un addio di Cristiano Ronaldo : "E' il miglior giocatore del mondo, normale resti nel club migliore al mondo: è l'erede di Di Stefano, rimane qui ". Sul blocco del mercato imposto dalla Fifa : "E' assurdo essere stati puniti per inadempienze verso i minori, che noi da sempre tuteliamo".

In un'intervista rilasciata a France Football, Perez ha anche parlato di Zidane: "Il Real è innamorato di lui, era pronto per una sfida così grande. Se io sono felice di poter dire di aver visto giocare Di Stefano, i ragazzi di oggi dicono la stessa cosa di Zinedine". Su Ronaldo: "E' il leader della squadra, normale che lo cerchino in tanti. Ma rimane qui". Infine, su Varane: "Un giorno credo diventi il nostro capitano. nno è solo un grande giocatore, ma un uomo esemplare".