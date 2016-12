Real Madrid padrone ai Globe Soccer Awards 

22:30 - Incetta di premi per il Real Madrid al Globe Soccer Awards di Dubai. La squadra del presidente Florentino Perez è stata eletta miglior formazione del 2014 e sono stati premiati anche Carlo Ancelotti (miglior allenatore), Cristiano Ronaldo (miglior giocatore) e James Rodriquez (migliore rivelazione). L'Italia si consola, oltre che con Ancelotti, con la vittoria di Nicola Rizzoli, votato miglior arbitro, e dal premio alla carriera a Filippo Inzaghi.

I titoli conquistati in Europa e nel Mondo, la Coppa del Re, la supercoppa europea, il record assoluto di imbattibilità, valgono i riconoscimenti previsti per la migliore squadra, per il miglior tecnico, per il miglior giocatore, per il miglior giovane, per il miglior presidente, oltre al media executive e il fan's favorite. Real Madrid, Ancelotti (2), Cristiano Ronaldo (2, fra i quali quello di miglior calciatore del mondo), James Rodriguez e Florentino Perez i vincitori. Mehdi Benatia, del Bayern, ha ottenuto l'Award di miglior calciatore di origine araba, soprattutto grazie al campionato, quello scorso, giocato nella Roma. Special Award a Montolivo, per l'eleganza e la serietà dei suoi comportamenti. Jorge Mendes ha centrato il quinto trofeo consecutivo come miglior procuratore, stabilendo un record tra i premi del football. L'agente portoghese ha letteralmente monopolizzato l'albo d'oro di Dubai. Gli ultimi riconoscimenti sono andati all'Atletico di Madrid e al Monaco, per le imprese sportive ottenute nonostante il freno del financial fair play. Da segnalare un award speciale per Riccardo Silva e la sua MP& Silva quale Best Media Executive.