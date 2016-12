28 febbraio 2016 Real Madrid nella bufera: "Come il Titanic" Dopo la sconfitta nel derby i quotidiani spagnoli fanno il processo al club

Giocatori definiti dai tifosi come "mercenari", Florentino Perez invitato a dimettersi, Zidane che alza bandiera bianca in Liga e che si gioca la panchina con l'avventura in Champions, Ronaldo che prima attacca i compagni poi fa dietrofront: il giorno dopo la sconfitta nel derby al Bernabeu il clima in casa Real Madrid è pesantissimo. Marca definisce la casablanca come "un edificio in fiamme". Il Bernabeu che si è svuotato prima del fischio finale, sul risultato potenzialmente in bilico, segna che il distacco tra pubblico e club è arrivato al massimo.



Circola sul web, in queste ore, la foto di un maxistriscione che i tifosi del Real Madrid esposero nel 2011, durante il derby con l'Atletico vinto per 4-1: "Si cerca un rivale degno per un derby decente". Finì 4-1 per i merengues quella stracittadina, come anche quella di ritorno. Ma da quel giorno si sono giocati 7 derby al Bernabeu e 4 li ha vinti l'Atletico. Compresi gli ultimi tre di Liga. Inaccettabile, per l'ambiente blanco. Quest'ultimo, che coincide con la prima sconfitta della gestione Zidane, è particolarmente doloroso perché estromette il Real dalla corsa alla Liga ma anche perché, soprattutto, svela tutti i nervi scoperti.