Real Madrid, Mendes spara alto su Cristano Ronaldo: "Vale 400 milioni"

15:19 - Negli ultimi anni ne abbiamo viste tante. Trasferimenti per cifre iperboliche, ogni volta crescenti, spropositate e inimmaginabili fino a due decenni fa. Jorge Mendes, l'agente fra gli altri di Cristiano Ronaldo nonché Josè Mourinho, lo sa bene. Alla BBC ha ha sparato il prezzo del cartellino di CR7: niente meno che 400 milioni di euro. Una cifra da capogiro. Bisogna vedere cosa ne pensa il Real: difficile però che a Madrid non siano d'accordo.

Dopo i 93 milioni di euro pagati dal Real Madrid per il portoghese nel 2009 e la cifra tonda di 100 milioni pagata sempre dal club di Florentino Perez per Gareth Bale un anno e mezzo fa, sembrava di esser giunti al limite. E invece no. Messi addirittura è stato valutato 250 milioni di euro. Record insuperabile avrete pensato. Sbagliato. Per Jorge Mendes, CR7 vale molto ma molto più di della pulce argentina: "Se il Real Madrid dovesse decidere di vendere Cristiano, qualcuno dovrà pagare 400 milioni". Non solo "La clausola che dovrebbe essere fissata per lui è di 1000 milioni di euro". Ora, tralasciando il discorso clausola, qualcuno disposto a spendere tale cifra forse c'è, nonostante sia razionalmente impossibile: Paris Saint Germain, Manchester City e Manchester United. Chissà se uno di questi tre club ci farà un pensierino...