Real Madrid: Marcelo out 3 settimane, niente Roma

Il Real Madrid perde Marcelo per il derby con l'Atletico, ma soprattutto per il ritorno degli ottavi di Champions League contro la Roma. Il laterale brasiliano, che giovedì aveva abbandonato l'allenamento, ha riportato uno stiramento a un polpaccio che lo costringerà a uno stop tra le 2 e le 3 settimane. Ancora a parte Bale, la buona notizia per Zidane è il recupero di Pepe che è tornato ad allenarsi in gruppo.

All'andata era stato autore di un recupero lampo da una lieve lussazione acromion claveare alla spalla destra che si era procurato il 7 febbraio. Questa volta, però, Marcelo sarà sicuramente assente martedì 8 marzo al Bernabeu contro la Roma. Per il laterale brasiliano si tratta del terzo infortunio muscolare in stagione: il primo il 3 novembre, quando fu costretto a fermarsi per un problema muscolare alla coscia sinistra; il secondo il 21 dello stesso mese, durante il Clasico contro il Barcellona: lesione muscolare all'adduttore sinisto la diagnosi.



Zidane ha ora due opzioni per sostituirlo: Carvajal e Nacho. La buona notizia è il rientro in gruppo di Pepe, che sarà così a disposizione. Sempre in dubbio Bale, che ha lavorato sempre a parte: per il gallese niente Atletico e poche speranze di esserci anche contro la Roma.