Real Madrid, la stampa spagnola e francese esaltano Zidane: "Magnifico"

Titoloni pieni di entusiasmo sulla stampa spagnola e francese per il convincente esordio di Zidane sulla panchina del Real. "Magnifico", recita la prima pagina di 'As'. "La manita di Zidane" titola 'Marca'. "Il debutto sognato da Zidane: un esordio alla grande", scrive 'Le Parisien'. Sempre in Francia L'Equipe titola "La festa di Zidane". "72mila tifosi si sono dati appuntamento al Bernabeu per assistere alla 'prima' in panchina del loro idolo".