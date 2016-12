Real Madrid, Kovacic padrone della trequarti. E in Spagna piovono apprezzamenti

COME UN VETERANOUn esordio così da titolare forse non l'aveva sognato nemmeno lo scorso 19 agosto, giorno della sua presentazione ufficiale al Bernabeu. 35 milioni di euro più 5 di bonus, sei anni di contratto a 4 milioni l'anno, cifre finite nel calderone delle polemiche un mese fa ma che da oggi la stampa spagnola valuta da una prospettiva decisamente diversa. Da Marca al Mundo Deportivo, i principali quotidiani iberici hanno esaltato la prestazione, le caratteristiche tecniche e la duttilità tattica di Mateo. Cinque partite di fila cominciate dalla panchina, al sesto tentativo, il primo da titolare, ha già convinto tutti. Kovacic è stato l'autentico perno della manovra del Real, smistando palloni a Isco e Ronaldo e costruendo gioco con la collaborazione di Modric e Kroos. Precisione, rapidità, intuizioni geniali: tutte doti già espresse a Milano. Il tutto mentre il Barcellona veniva sommerso di gol a Vigo, e soprattutto mentre la sua (ormai) vecchia Inter vinceva di misura contro il Verona. La notizia della prova da leader del croato sarà certamente giunta in fretta dalle parti di San Siro e della poltroncina di Thohir in tribuna autorità. E la linea sottile tra il grande affare a livello economico e la consapevolezza di aver ceduto uno dei migliori talenti in circolazione potrebbe presto provocare rimpianti epocali.