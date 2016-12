Real Madrid, Kovacic fiasco dell'anno

Mateo Kovacic è l'acquisto flop della stagione 2015/16 in Spagna . Secondo uno studio di Prime Time Sport , il croato è quello che ha avuto la percentuale inferiore di minuti in campo rispetto ai 10 acquisti più costosi. L'ex calciatore dell'Inter, pagato 35 milioni di euro dal Real Madrid , ha giocato appena il 30% dei minuti disponibili. Kovacic non è ancora riuscito a giustificare il costo elevato del suo cartellino.

In questo inizio di stagione il centrocampista ha giocato 90' in campionato nella prima giornata, mentre con il Celta Vigo non è neppure sceso in campo. Kovacic è chiuso nel suo ruolo da Casemiro, Kroos e Modric. Un dato: sarà anche il flop della Liga, ma per tutta l'estate è stato corteggiato da Juventus e Milan: Kovacic è rimasto a Madrid perché Florentino Perez non ha voluto cederlo in prestito.