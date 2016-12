Real Madrid: James spacca Benzema

Zinedine Zidane si gode la seconda manita di fila del suo Real Madrid rifilata allo Sporting Gijon, ma non può certo dormire sonni tranquilli. Il tecnico francese ha, infatti, prima perso Gareth Bale nel finale del primo tempo per l'ennesimo problema al soleo del polpaccio destro, poi ha dovuto sostituire anche Karim Benzema al 65', infortunatosi alla caviglia destra per un involontario pestone del compagno di squadra James Rodriguez .

A Zidane della tanto incensata BBC rimane per ora solo la C di Cristiano Ronaldo. Bale e Benzema, infatti, hanno lasciato anzitempo il campo contro lo Sporting. A preoccupare maggiormente, come ammesso da Zizou a fine match, è il gallese, che già in ottobre si era fatto male al soleo del polpaccio sinistro ed era rimasto fermo per 3 settimane.



Meno grave, ma più curioso, l'infortunio dell'attaccante francese, messo ko da un pestone involontario di James Rodriguez appena entrato in campo. Per Benzema si dovrebbe trattare solo di una forte botta, ma saranno gli esami di martedì a chiarire meglio l'entità degli infortuni.