Real Madrid infuriato: Benzema si getta col paracadute, multa in arrivo

13:08 - Maxi-multa in arrivo per Karim Benzema. Il Real Madrid è infuriato con l'attaccante francese che, nel corso del ritiro della squadra a Dubai, ha pensato bene di lanciarsi con il paracadute in compagnia di un istruttore da 4.300 metri di altezza. Un'attività a grande rischio chiaramente vietata dal regolamento del club spagnolo, che ora sanzionerà pesantemente il giocatore. La foto della bravata ha fatto il giro del web.

Non è nuovo a bravate simili Karim Benzema, che non ha mai nascosto il suo debole per la velocità. In un libro, infatti, il bomber transalpino ha confessato che avrebbe fatto il pilota di MotoGP se non fosse diventato un calciatore. Nel 2009 l'attaccante del Real era stato coinvolto in due incidenti a distanza di pochi giorni, nel 2011 si era reso protagonista di una gara ad altissima velocità con la sua Porsche tra le strade di Ibiza, mentre due anni fa gli avevano ritirato la patente per otto mesi (con un'ammenda di 18mila euro) perché viaggiava a 216 km/h (il limite era di 100 km/h) alla guida di un'Audi RS5 4.2 FSI.

Benzema ha voluto imitare il suo compatriota Zinedine Zidane (ora allenarore del Castilla) che ad ottobre si è lanciato con il paracadute insieme al figlio Enzo, giocatore del Real Madrid C. Come riporta il Mundo Deportivo, non si hanno notizie di multe. Ma al recidivo Benzema potrebbe non andare nella stessa maniera.