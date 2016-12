Real Madrid, in vendita la maglietta di... Zidane

L'entusiasmo a Madrid per approdo di Zinedine Zidane sulla panchina del Real è alle stelle tanto che il club spagnolo ha deciso di mettere in vendita le magliette con il suo nome come quando era calciatore. Sul dorsale ovviamente il 5, storico numero della stella francese, rimasto libero dopo la partenza di Fabio Coentrao verso il Monaco. I tifosi dei merengues sono elettrizzati e in estasi per l'iniziativa.