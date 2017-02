Real Madrid, Florentino Perez medita di lasciare la presidenza

Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, Florentino Perez, 69 anni, considera la vita da presidente del Real Madrid ormai troppo usurante ed il desiderio di lasciare la carica è ogni giorno più pressante. Il problema è che ad oggi non è stata individuata una figura che sappia guidare il club e gestire un patrimonio così importante.



Perez potrebbe quindi lasciare una seconda volta i Blancos, dopo la prima era 2000-2006, in cui vinse due volte la Liga, una Champions League, una Supercoppa europea, una Coppa Intercontinentale e due Supercoppe di Spagna.



Nella seconda vita madrilena ha vinto, finora, due Champions League, due Coppe del Re, tre Supercoppe europee, due Mondiali per Club ed una Liga. Un palmares che lo renderà per sempre un pilastro della storia del Real Madrid, qualunque decisione possa prendere nei prossimi mesi.