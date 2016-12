4 gennaio 2016 Real Madrid: esonerato Benitez, al suo posto Zidane Il presidente Perez: "Per Zizou niente è impossibile"

Florentino Perez ha deciso: Rafa Benitez è stato esonerato e al suo posto sarà Zinedine Zidane ad allenare il Real Madrid. L'avventura dell'ex Napoli sulla panchina Merengues si è conclusa dopo 5 mesi. I cattivi risultati e la scarsa sintonia col gruppo hanno pesato sulla decisione: fatale il pari di Valencia, che ha fatto scivolare il Real a -4 dall'Atletico e a -2 dal Barça. Il sostituto arriva dalla Casa Blanca e Santiago Solari sarà il vice.

Perez, deluso dai risultati della squadra e dallo scarso feeling con la squadra (in primis con Cristiano Ronaldo), ha deciso di affidarsi a Zidane, ex Juve, e finora allenatore del Real Madrid Castilla, la seconda squadra dei Merengues. Proprio il suo a dir poco modesto curriculum in panchina lascia più di un dubbio sulla scelta. A 43 anni "Zizou" diventa il 24° allenatore straniero nella storia del Real Madrid, il primo francese. I Blancos hanno avuto nella loro storia tre allenatori argentini (Carniglia, Di Stéfano e Valdano), tre inglesi (Arthur Johnson, Robert Firsth e Michael Keeping), due tedeschi (Heynckes e Schuster), due olandesi (Beenhakker e Hiddink), due serbi (Boskov e Antic), due uruguaiani (Enrique Fernández e Héctor Scarone), due portoghesi (Queiroz e Mourinho), due italiani (Capello e Ancelotti), un brasiliano (Luxemburgo), un cileno (Pellegrini), un ungherese (Hertzka), un macedone (Miljanic), un gallese (Toshack) e un paraguaiano (Fleitas). Sono invece 22 i tecnici spagnoli che hanno guidato il club blanco: il primo Juan de Cárcer negli anni '20, l'ultimo proprio Benítez.

PEREZ: "ZIDANE SA COS'E' IL REAL MADRID"Florentino Perez: “Abbiamo valutato insieme al direttivo e abbiamo preso una decisione difficile: la risoluzione del contratto di Benitez. Siamo grati dell'impegno e del lavoro che Rafa ha fatto per noi, ma abbiamo deciso di promuovere Zidane. Lui è una delle figure più grandi del calcio mondiale, sa cosa è il Real Madrid ed è cosciente dell'importanza della panchina che avrà fra le mani. Per lui niente è impossibile. Conosce tutti, essendo stato per lungo tempo come secondo allenatore e ha sempre vinto tutto in carriera. Sa come affrontare determinate situazione e gode della nostra piena fiducia".