Real Madrid e Bayern Monaco giocano per l'ambiente con divise prodotte da plastica riciclata

Real Madrid e Bayern Monaco giocheranno con magliette e calzoncini... di plastica. Lo sponsor tecnico dei due club, in collaborazione con Parley, associazione che si occupa della tutela dei mari, ha prodotto il primo kit gara con un tessuto ricavato totalmente dal riciclo della plastica raccolta negli oceani. Il Bayern indosserà la sua nuova maglia domenica in Bundesliga contro l'Hoffenheim . Il Real la sfoggerà in Liga contro il Gijon il 26 novembre.

L'iniziativa è stata abbracciata dalle due società con l'intento di sensibilizzare sull'importanza della protezione dell'ambiente marino dai rifiuti e sui rischi connessi all'inquinamento degli oceani. Proprio per rendere il messaggio più incisivo, Adidas, Real Madrid, Bayern Monaco e gli altri sponsor dei due club hanno deciso di riportare i loro loghi sulle magliette in tono su tono, in modo tale da far risaltare il bianco della casacca degli spagnoli e il rosso di quella dei tedeschi. Entrambe le divise saranno disponibili sui canali di vendita online e gli store dela casa d'abbigliamento.



"Sono davvero felice di indossare una divisa ricavata dai rifiuti degli oceani. E' un'opportunità fantastica di sensibilizzare sull'esigenza di preservare i nostri mari. Credo sia l'inizio di qualcosa di speciale", ha detto Xabi Alonso, scelto dal Bayern come testimonial dell'iniziativa. L'omologo dello spagnolo al Real è invece Marcelo: "Sono affezionato all'oceano, perché è legato alla mia infanzia a Rio de Janeiro, a lui sono legati molti ricordi di quando ero bambino e giocavo sulla spiaggia - ha detto il difensore brasiliano – E' fantastico essere parte di questo progetto e sapere che il club che amo sta facendo la differenza per aiutare a mantenere gli oceani puliti".



Adidas si è impegnata a produrre 1 milione di paia di scarpe (entro tutto il 2017) utilizzando la plastica recuperata da Parley nelle zone costiere delle Maldive e stima di riciclare così almeno 11 milioni di bottiglie che erano finite in mare. L'iniziativa della casa tedesca si colloca in un ampio piano del brand per aumentare l’utilizzo di materiali ecosostenibili attraverso l’implementazione della strategia A.I.R. (avoid, intercept, redesign) di Parley, che vuole porre fine, nel lungo periodo, all'inquinamento marino a causa della plastica.