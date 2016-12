7 aprile 2016 Real Madrid, crollo in Germania: "Bundes-batosta" La stampa spagnola si scatena: "Male, male, male"

Tra pesanti critiche, propositi di "remuntada" e ironia, il day-after del Real Madrid dopo la clamorosa sconfitta nei quarti di Champions contro il Wolfsburg non è stato dei migliori. La stampa spagnola non ha risparmiato i giocatori di Zidane definendo "pessima" la gara della Volkswagen Arena. "Bundes-batosta" si legge con una foto che ritrae la disperazione di Cristiano Ronaldo, ma la testa è al ritorno: "Chi non crede alla rimonta, lasci".

Il titolo più ironico l'ha trovato il quotidiano Sport, catalano, che mettendo in copertina l'esultanza dei giocatori di Hecking ha approfittato dell'occasione per un ripasso di geografia a giocatori e lettori: "Wolfsburg è una città del nord della Germania, sulla riva del fiume Aller e appartenente allo stato federale della Bassa Sassonia. Conta più di 120mila abitanti". L'attonito Bale racconta più di mille parole la serata in terra tedesca che conferma la maledizione Real in terra di Germania.







As, quotidiano legato al Real, titola "male, male, male" contornando il tutto con una statistica inquietante per i tifosi del Real: "Solo il 17% delle volte si è riusciti a ribaltare un 2-0 all'andata" parlando di "oggi giuramento, domani tradimento". Marca, invece, carica tutti: "Chi non crede alla rimonta, lasci il posto" pur parlando di una gara pessima che costringerà gli uomini di Zidane a un'impresa al Bernabeu. Infine il Mundo Deportivo, altro quotidiano più vicino al Barcellona, apre con una foto di Ronaldo a terra e il titolo "Bundes-batosta" appena sotto a un'esultanza di Luis Suarez.