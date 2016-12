Real Madrid: Cristiano Ronaldo e Pepe prendono in giro James Rodriguez

15:19 - Clima disteso in casa Real Madrid, che sabato sera si gioca il Mondiale per club contro il San Lorenzo. A Marrakech (Marocco), durante una sessione d'allenamento in vista della finale, James Rodriguez "osa" non controllare un pallone davanti alla coppia Cristiano Ronaldo-Pepe e, subito, scatta la presa in giro. I due portoghesi scoppiano a ridere e scimmiottano il movimento del colombiano, che resta a guardare con un timido sorriso...