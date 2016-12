Real Madrid, Cristiano Ronaldo con la nuova Rolls-Royce Phantom

14:48 - Andare al lavoro, non potrebbe essere più piacevole per il campione portoghese. Il tre volte pallone d'oro, si è presentato all'allenamento mattutino in preparazione al match di sabato con l'Athletic Bilbao, con un nuovo gioiellino a quattro ruote, una Rolls-Royce Phantom, che va ad arricchire ulteriormente il prestigio del suo personale garage.

Ronaldo, ha sempre mostrato un certo gusto per le cose belle e di classe, dalle donne alle macchine è lunga lista che può vantare l'ex giocatore di Sporting Lisbona e Manchester United.

Le protagoniste delle sue "laison" sono note, diventate in men che non si dica, materiale scottante per i giornali di gossip di tutto il mondo, anche per la ripidità, simile a quella con cui in campo dribbla gli avversari, con cui l'attaccante dei blancos le ha mollate. Da Paris Hilton, passando da Patrizia Filippi a Kim Kardashian, per arrivare a Irina e, infine, a quella che sembra la sua ultima fiamma, la giornalista Lucia Villalon.

Per le supercar, Ronaldo ha dimostrato altrettanto interesse nel corso degli anni, spendendo oltre 5 milioni di euro da quando ha cominciato la sua gloriosa carriera da professionista. L'elenco è lungo: Lamborghini, Audi, Porsche, Maserati, Aston Martin, Bentley, ovviamente Ferrari, tra cui la celebre 599 GTB Fiorano, con cui si schiantò in un incidente stradale quando giocava ancora per i Red Devils. Il pezzo grosso è però sicuramente la Bugatti Veyron, mezzo da 1000 cavalli, che appare anche in un noto video in una sfida di velocità con lo stesso Ronaldo.

Insomma, il talento del Real Madrid ci ha da sempre abituati al lusso e alla bella vita, oltre che alle prodezze sul rettangolo verde. Il selfie con la sua nuova Rolls-Royce Phantom postato su Twitter non fa altro che confermare la tendenza al bello per cui si è sempre distinto CR7.

Good morning ! Leaving for training with this nice weather. http://t.co/gPgroOWy9q pic.twitter.com/Rtqmc3uRV4

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 4 Marzo 2015