Real Madrid, Cristiano Ronaldo: "Con Benitez impossibile vincere"

"Presidente, con Benitez è impossibile vincere!". Queste le parole che Cristiano Ronaldo avrebbe rivolto al numero uno del Real Madrid Florentino Perez secondo il magazine spagnolo El Confidencial. Parole durissime che, se vere, sono destinate a infiammare ulteriormente il clima nello spogliatoio dei merengues. Il rapporto tra il fuoriclasse portoghese e il tecnico ex Napoli è stato sin da subito diffiicle: mai però CR7 si era spinto tanto in là.

Richiesta chiara: Presidente, lo allontani! Questo, in sintesi, il senso delle parole - la cui veridicità va però tutta confermata - rivolte da Ronaldo a Perez. Un vero e proprio ammutinamento, arrivato per di più all'indomani dei complimenti pubblici rivolti da Cristiano a Laurent Blanc dopo il match di Champions con il Psg (un endorsement polemico nei confronti di Benitez) e del piacere - dichiarato ai tabloid inglesi - di riabbracciare un giorno Mourinho come proprio allenatore. Parole che fotografo una situazione estremamente tesa a Madrid, puntualmente evidenziata dai media spagnoli e in particolare da quelli catalani che, con toni compiaciuti, sottolineano il profondo caos in casa Real.