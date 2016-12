Real Madrid, CR7 contro i tifosi: "Andate a quel paese"

18:19 - Uno come lui ai fischi ci è davvero poco abituato e la cosa certa è che non li digerisce affatto. Cristiano Ronaldo, molto nervoso nel corso di tutto il match contro il Levante, è stato preso di mira dal pubblico del Bernabeu perché troppo individualista. Al 36' della ripresa, il portoghese non ci ha visto più e, rivolto ai tifosi, ha esclamato "fodase" ("andate a quel paese" la traduzione soft in italiano).

Che il tifoso del Real Madrid sia molto esigente è risaputo e nella sua gloriosa storia anche i più grandi campioni sono finiti nel centro del mirino. L'ultimo in ordine di tempo è Cristiano Ronaldo. Contro il Levante, il pubblico del Bernabeu ha fischiato e rumoreggiato nei confronti del fenomeno portoghese, la sua stella più luccicante, il giocatore che ha segnato 293 gol in 285 partite.



CR7, continuamente punzecchiato per il suo eccessivo individualismo e la poca predisposizione a mettersi al servizio della squadra, ha perso le staffe al 36' della ripresa. Dopo un'azione sfumata, le telecamere hanno pizzicato il Pallone d'oro mentre con faccia perplessa si rivolgeva ai tifosi con un eloquente "fodase", termine che in inglese si può tradurre con il riconoscibilissimo "fuck you".