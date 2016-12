Real Madrid come il Barcellona: rischio di mercato bloccato dalla Fifa

Dopo la crisi di risultati, le voci di esonero di Benitez e il mal di pancia di Cristiano Ronaldo, in arrivo un nuovo guaio per il Real Madrid. Secondo il Mundo Deportivo, la Fifa sta per comunicare al club il congelamento del calciomercato per due sessioni: il motivo è lo stesso che aveva causato lo stesso stop al Barcellona, ovvero irregolarità nei trasferimenti di calciatori minorenni. In arrivo anche una multa.