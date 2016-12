Real Madrid: Benzema out 20 giorni, salta la Roma

Periodo nero per il Real Madrid : la sconfitta con l'Atletico nel derby lascia degli strascichi anche per quanto riguarda gli infortuni. Karim Benzema , costretto ad uscire a fine primo tempo, ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Un guaio muscolare che terrà il francese lontano dal campo per almeno tre settimane . Zidane non lo avrà quindi a disposizione per il ritorno degli ottavi di Champions contro la Roma.

Non una bella notizia per Zidane, che sarà costretto a fare a meno anche di Marcelo e con molta probabilità anche di Bale, ai box da diverso tempo. Benzema potrebbe tornare a disposizione per il Clasico del 2 aprile, a meno di un recupero più rapido, ma la cautela è d'obbligo: il francese aveva subito lo stesso infortunio alla coscia sinistra ad inizio stagione.



L'infortunio di Benzema arriva proprio in seguito alle dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, che è stato costretto a rettificare la prima sparata al termine del derby perso: "I miei compagni non sono al mio livello". Il portoghese ha infatto poi specificato: "Mi riferivo agli infortuni, che stanno tenendo fuori giocatori molto forti come Bale e Marcelo". Di sicuro il Real, come ha riportato Marca, in questa stagione è stato falcidiato dagli infortuni, più di 20. Per il match con la Roma probabile spazio per Jesé, già in gol nello 0-2 dell'Olimpico.