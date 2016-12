Real Madrid, Benzema è un caso? E' il più sostituito da Benitez

Se la Liga finisse oggi, il Pichichi sarebbe lui. Ma c'è un dato che riguarda Karim Benzema che va in controtendenza con questo trend positivo e che fa discutere: quello delle sostituzioni. Nelle sette partite di campionato finora disputate, il centravanti francese è stato richiamato in panchina da Benitez in ben 5 circostanze, contro le zero volte del suo compagno di reparto Ronaldo. E il diretto interessato, ai microfoni di As, comincia a manifestare i primi segni di insofferenza: "E' l'allenatore che decide, io devo pensare ad aiutare i miei compagni. Sono calmo e continuo a lavorare, ma certamente sono stanco di essere sostituito".

MUGUGNI E MERCATOLa profezia del tecnico del Real Madrid è nel solco giusto. "Sono convinto che Benzema farà tra i 20 e i 25 gol in campionato". E' già a quota 6, a più uno su CR7, Nolito e Agirretxe, ma le continue sostituzioni potrebbero alla lunga incidere sull'umore del giocatore e, di conseguenza, sulla sua vena realizzativa. Il destino di Karim è andato in scena anche nel derby di domenica sera contro l'Atletico: suo il gol del vantaggio, poi Benitez lo fa uscire al 77' per dare spazio a Kovacic. Sei giri di orologio dopo ecco il pareggio di Vietto. Casualità? Forse. Fatto sta che il minutaggio ridotto per le scelte dell'ex Napoli cominciano a pesare come un macigno sulla serenità del transalpino. Certo, il parco attaccanti delle Merengues è talmente ampio e tecnicamente elevato che far ruotare tutti gli uomini al momento giusto non è facile. Isco, Jese, Bale, James Rodriguez, l'abbondanza regna sovrana. Ma ora i malumori di Benzema sono ufficialmente arrivati a destinazione.

C'è poi un discorso di mercato rimasto in stand by lo scorso agosto. L'Arsenal ci aveva provato, più volte Wenger aveva avvisato le big d'Europa di possedere un tesoretto da 200 milioni da investire soprattutto per un bomber di razza. Che alla fine non è arrivato, ma il tentativo con il Real non è passato inosservato. Con Morata che ha ripreso a segnare a raffica e un Benzema che accusa il primo mal di pancia stagionale, fare due più due dalle parti del Benabeu, in vista dell'estate 2016, non sarebbe un'ipotesi così avventata.