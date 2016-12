Real Madrid: Benitez ha le ore contate, può tornare Mourinho

Nelle ultime ore il nome di Mourinho sembrava essere davvero molto vicino al Manchester United, vista la panchina traballante di Luis Van Gaal. Ed è proprio per questo che Perez sta pensando di anticipare i Red Devils. Perso il sogno Carletto Ancelotti, che dalla prossima stagione andrà ad allenare il Bayern Monaco, non si può commettere lo stesso errore con lo Special One. C'è da capire come la prenderà Benitez, acerrimo rivale dell'uomo di Setùbal.

Per Mou la delusione del Chelsea si è subito trasformata in una eccezionale opportunità di riscossa: dallo United al Real, un inseguimento partito subito. Non a caso, è lo Special One.

Jorge Mendes, agente di Mou, a proposito delle voci sullo United ha detto: "Non c'è niente di vero. Nessun contatto e nessun accordo. Quello che sarà il futuro on lo sappiamo".