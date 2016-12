Real Madrid, Benitez: "Favoriti contro il Barcellona"

Rafa Benitez sprona il suo Real in vista della sfida contro il Barcellona. "Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e credo che siamo favoriti - ha spiegato in conferenza stampa - E' una gara difficile, ci sono in palio tre punti importantissimi per continuare a lottare per la Liga. Non mi piacere essere secondo". Sulla riunione con alcuni giocatori che si sarebbero lamentati del suo gioco. "E' una cosa del tutto falsa".