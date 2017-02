Real Madrid, Bale sta recuperando: in campo contro il Napoli?

Buone notizie per il Real Madrid e per Zidane, che potrebbe avere di nuovo a disposizione Gareth Bale già per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. L'esterno gallese, fermo da due mesi e mezzo a causa della lussazione dei tendini della caviglia destra, ha infatti ripreso a correre e potrebbe rientrare per il big match in programma al San Paolo il prossimo 7 marzo.