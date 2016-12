Real Madrid, Ancelotti: "Ronaldo? Non entro nella vita privata dei giocatori"

13:39 - Il Real Madrid è nella bufera dopo la sconfitta nel derby e la festa (poco opportuna) di Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti prova a scuotere i suoi alla vigilia del Deportivo. "Non mi è mai interessata la vita privata dei giocatori - ha spiegato il tecnico - E non intendo occuparmene adesso. So che i miei sono professionisti seri". Sul momento no della squadra: "Siamo calati in intensità, atteggiamento e concentrazione".

Il momento è di quelli davvero difficili, dopo le quattro sberle rimediate dall'Atletico e le polemiche per la festa di compleanno di Cristiano Ronaldo poche ore dopo la debacle nel derby.



Ancelotti, alle prese anche con diversi infortunati, vuole risollervarsi subito e l'avversario, il modesto Deportivo, sembra la squadra più giusta per dare un calcio alle polemiche. "E' stata una settimana frustrante per tutti noi - ha analizzato il tecnico in conferenza stampa - Questo è una motivazione per i giocatori. Si sono allenati bene, vediamo se in partita ci sarà una reazione".

Nessuna rivoluzione in vista dopo il ko nel derby: "A centrocampo giocheranno Kroos e Illarramendi. In porta? Non ci saranno cambi. Lucas Silva? Non sarà titolare, ma potrebbe giocare uno spezzone di gara".



Carletto è certo che il momento no sarà presto alle spalle: "Ciò che mi dà tranquillità è che conosco molto bene lo spogliatoio, il suo carattere e la qualità. Questa rosa mi trasmette grande tranquillità".