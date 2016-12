Real Madrid, Ancelotti: "Il 2014 è stato un anno fantastico" 

09:56 - "Fantastico": così il 2014 di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real fotografa con questo aggettivo alquanto significativo i dodici mesi che lo hanno consacrato signore di Madrid." E' stato l'inizio di un ciclo" ha dichiarato al sito del club campione d'Europa e del Mondo. "Abbiamo ottenuto qualcosa di molto importante, con grande sforzo e sacrificio. E questo ci dà voglia anche in vista del 2015. La Decima è stata il coronamento di un sogno".

"Nel 2014 abbiamo iniziato un ciclo che può essere importante per il futuro del Real Madrid", ha aggiunto l'allenatore di Reggiolo. "Dopo avere raggiunto il 'decima' ero felice, perché è un obiettivo raggiunto con il lavoro di tutti; è stata una motivazione straordinaria per il mondo madridista. Abbiamo vinto il torneo più importante, il sogno di tutti". Anche il presidente Florentino Perez ha parlato di "un anno molto speciale per i 'madridisti', segnato da due eventi particolari: l'addio del nostro presidente onorario Alfredo di Stefano e la conquista della Decima".