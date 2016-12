Real Madrid, allarme rientrato per Cristiano Ronaldo

Allarme rientrato in casa Real Madrid per Cristiano Ronaldo. Purtroppo per la Juve. Il portoghese, che ha subito una botta al ginocchio sinistro nel corso del match di sabato, si è allenato, seguendo un programma in palestra ma anche atletico sul campo. Alla '"Ciudad" si è rivisto in campo anche Benzema: ha lavorato a parte con Bale, rientrato a Siviglia negli ultimi 23 minuti. Resta altamente improbabile, però, che l'attaccante francese possa giocare contro la Juve. Quasi certo, invece, l'impiego del gallese.