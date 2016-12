Real Madrid-Adidas, accordo a cifre pazzesche

Centoquaranta milioni di euro a stagione per dieci anni: un totale di un miliardo e quattro. E' questo, secondo Marca, l'accordo che il Real Madrid sta firmare per vesitre Adidas. La 'camiseta blanca' del Real Madrid sta per diventare la più costosa del mondo, almeno per chi la sponsorizza. E' quanto riferisce l'edizione online del quotidiano Marca, secondo cui il club merengue è sul punto di chiudere un nuovo contratto di sponsorizzazione con l'Adidas, che già da parecchi anni veste la squadra allenata da Zidane.



Desta scalpore, tuttavia, la cifra-monstre che la nota azienda tedesca finirà per pagare, sempre secondo Marca, al Real Madrid: 140 milioni a stagione. Il nuovo contratto avrebbe la durata di 10 anni. Il Madrid supererebbe così il Manchester United che, nell'estate 2015, dopo aver siglato un nuovo accordo con Adidas per la tutt'altro che modica cifra di 98 milioni, era divenuto il club più pagato al mondo per indossare una maglia. L'Adidas, che veste pure il Bayern Monaco - fra i top-club europei e mondiali - la scorsa estate aveva firmato un nuovo accordo con la società tedesca valido fino al 30 giugno 2030: in Germania parlano di una cifra complessiva intorno ai 900 milioni.



Florentino Perez - riferisce Marca, ha sempre creduto che la maglia del Real Madrid sia la più appetibile da tifosi e collezionisti, anche se negli ultimi anni il Barcellona ha fatto passi da gigante, vendendo di più e meglio il proprio brand. Il nuovo contratto fra Real Madrid e Adidas dovrebbe essere sottoscritto entro la fine dell'attuale stagione agonistica, sostituisce quello firmato nel 2012 e scade il 30 giugno 2020.