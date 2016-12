Real Madrid a Zidane, ma i tifosi non sono convinti

Se la cacciata di Benitez è arrivata a furor di popolo, la stessa cosa non si può certo dire per la scelta del nuovo allenatore del Real Madrid. Su Zinedine Zidane, da ieri nuovo tecnico dei Merengues, ci sono infatti molti dubbi dettati soprattutto dalla sua inesperienza. Un sondaggio di Marca, in questo senso, parla chiaro: su 89.516 votanti, il 57% ritiene che il francese non sia pronto per guidare i blancos; di parere opposto il restante 43%.